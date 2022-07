PF apreende sete fuzis que iam para o Complexo do Alemão na via Dutra

Motorista do veículo foi preso; armas e carregadores estavam no tanque de combustível

Divulgação / Polícia Federal Polícia Federal afirma que investigações apontaram que fuzis vão pro Complexo do Alemão



A Polícia Federal prendeu na tarde de sexta-feira, 22, um homem que transportava sete fuzis, uma pistola 9mm, peça de reposição de fuzil e diversos carregadores no interior do tanque de um veículo, na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, as investigações apontaram que o destino final das armas seria o Complexo do Alemão. A apreensão foi feita na região de Piraí (RJ) e contou com o apoio do cão farejador Apollo para localização das armas. O preso responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.