PF apreende transoceânico que teria sido roubado na Europa

Embarcação estava ancorada no Iate Clube de Natal, no Rio Grande do Norte, e possui matrícula da Croácia

Divulgação/Polícia Federal Embarcação foi encontrada aportada no Iate Clube de Natal



A PF (Polícia Federal) apreendeu um veleiro transoceânico em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado, 11, que teria sido roubado na Europa. O veleiro estava ancorado no Iate Clube de Natal. A ação contou com o apoio da Marinha do Brasil e visa identificar e desarticular organização criminosa que atua no roubo e reintrodução de embarcações no mercado internacional. Segundo a corporação, a embarcação apreendida tem matrícula na Croácia e teria sido alugada para pretensos turistas russos que tomaram a embarcação, levaram e alteraram suas características. Para isso confeccionaram documentos de propriedade e matrícula falsos, na Rússia. O veleiro veio ao Brasil partido do Marrocos e aportou na capital potiguar em setembro, com dois tripulantes, um capitão russo e um marinheiro da Lituânia. Eles lançaram a âncora no Iate Clube de Natal, e pagaram adiantado por 60 dias de permanência. Esses estrangeiros cerca de uma semana depois deixaram o território nacional por via aérea, vindo a embarcação a ser habitada por uma mulher natural na Letônia. De acordo com a PF, foi constatado que partes do referido veleiro apresentam similaridades com a embarcação roubada em águas croatas, por isso o barco foi apreendido. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Uma estrangeira que estava a bordo está proibida de deixar o território nacional. Os envolvidos podem responder pelos crimes de uso de documentos ideologicamente falsos às autoridades brasileiras, receptação, organização criminosa e até mesmo lavagem de dinheiro. As investigações continuam em cooperação com a Interpol e a Europol.