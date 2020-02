PF confirma ameaças de ataque terrorista a ministros do STF

Dorivan Marinho/SCO/STF As investigações seguem em sigilo



A Polícia Federal divulgou um comunicado na tarde desta segunda-feira (17) em que confirmou que, durante monitoramentos de rotina nas últimas semanas, agentes encontraram trocas de mensagens, via DeepWeb, com ofensas e ameaças de ataque a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A informação havia sido divulgada inicialmente pela coluna da jornalista Mônica Bergamo no jornal “Folha de S. Paulo”.

Segundo a PF, “tais ameaças eram genéricas e não traziam indícios de qualquer planejamento elaborado de possível atentado”. “Todavia, cumprindo seu papel institucional e de forma preventiva, a PF informou ao Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do Inquérito n.º 4781, sobre a existência de tais mensagens”, completa a nota.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, as investigações seguem em sigilo e tramitam com o objetivo de identificar os responsáveis pela difusão de tais mensagens.