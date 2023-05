PF cumpre mandado de prisão preventiva em nova fase da Operação Lesa Pátria

Agentes da corporação também cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal

Polícia Federal/Divulgação Nova fase da operação está sendo deflagrada nesta terça-feira, 23



A Polícia Federal (PF) deflagrou a 12ª fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar participantes, financiadores, fomentadores e pessoas que se omitiram durante os atos do 8 de Janeiro. A nova fase da ação foi deflagrada nesta terça-feira, 23. Ao todo, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e outros quatro de busca e apreensão, todos no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a corporação, são investigados os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações da Operação Lesa Pátria vem sendo atualizadas periodicamente, com novos mandados judiciais sendo cumpridos. Na ocasião, manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do STF.