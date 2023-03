PF cumpre mandados de prisão em MG e no PR em nova fase da Operação Lesa Pátria

Também foram expedidos oito ordens de busca e apreensão; ações buscam identificar participantes dos atos de 8 de janeiro

Polícia Federal/Divulgação Até o momento, não foram divulgadas informações sobre presos pela operação desta terça



A Polícia Federal (PF) deflagrou a 7ª fase da Operação Lesa Pátria na manhã desta terça-feira, 7. Ao todo, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, que estão sendo cumpridos em cidades de Minas Gerais e do Paraná. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre presos pela operação. O objetivo da operação é identificar participantes, financiadores, formentadores e pessoas que se omitiram sobre os atos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Em tese, os crimes investigados são abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.