PF cumpre oito mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento nos atos de vandalismo no DF

Sexta fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada na manhã desta terça-feira, ocorre em cinco Estados brasileiros e também realiza 13 buscas e apreensões, todas expedidas pelo STF

A Polícia Federal cumpre oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, na manhã desta terça-feira, 14, em cinco Estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. A ação é constitui a sexta fase da Operação Lesa Pátria, que tem o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos de vandalismo realizados nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Segundo a PF, os fatos investigados constituem, em tese, “os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”. A corporação ainda não informa quais são os alvos da operação e nem se já conseguiu concluir alguma etapa, como a efetivação de prisões, mas afirma que a operação vem sendo mantida permanentemente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.