Tiroteio na Universidade Estadual de Michigan, nos EUA, deixa três mortos e cinco feridos

Atirador de 43 anos não possuía filiação à instituição e sua motivação para o crime não foi identificada

REUTERS/Dieu-Nalio Chery TPX IMAGES OF THE DAY Policiais cercam o lugar onde o suspeito foi localizado após ter aberto fogo na Universidade Estadual de Michigan. em East Lansing, Michigan, Estados Unidos



Um homem armado abriu fogo na noite desta segunda-feira, 13, no campus principal da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, matando três pessoas e ferindo cinco, antes de uma caçada de horas ao suspeito terminar com sua morte, aparentemente com um tiro dele mesmo contra si, disse a polícia. O atirador de 43 anos não tinha afiliação conhecida com a universidade e o motivo dele para o crime permanece um mistério, disse a polícia em uma entrevista coletiva no início da manhã desta terça, mais de cinco horas depois que a violência começou no extenso campus de East Lansing, cerca de 90 milhas a noroeste de Detroit. Os detalhes sobre os eventos da sequência permaneceram incompletos, mas Chris Rozman, vice-chefe interino da polícia da universidade, disse que tiros foram disparados em dois locais – um prédio acadêmico chamado Berkey Hall e o prédio da União da Universidade Estadual de Michigan (MSU).

A polícia que invadiu o campus em resposta ao tiroteio, que começou pouco depois das 20 horas, encontrou vítimas em ambos os locais, disse Rozman a repórteres no briefing televisionado. Rozman disse que os investigadores não tinham informações sobre o motivo, acrescentando que a universidade não tinha conhecimento de nenhuma ameaça feita ao campus antes do derramamento de sangue de segunda-feira.

*Com informações da Reuters