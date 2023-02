PF cumpre quatro mandados de prisão em Brasília em operação sobre atos de 8 de janeiro

Alvos são pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou fomentaram invasão de prédios públicos no Distrito Federal

Divulgação / Polícia Federal Polícia Federal durante cumprimento de mandados de prisão da Operação Lesa Pátria



A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 7, a quinta fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas por vândalos. No total, são cumpridos três mandados de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva e outros seis de busca e apreensão no Distrito Federal, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, os fatos investigados constituem crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. “As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas”, diz nota a corporação. O balanço da operação incluem o cumprimento de 17 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 37 de busca e apreensão. Denúncias de suspeitos de participação, financiamento e incentivos dos atos de 8 de janeiro devem ser encaminhadas para denuncia8janeiro@pf.gov.br.