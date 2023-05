PF deflagra a operação para combater fraudes bancárias eletrônicas

Na ação, estão sendo cumpridos 51 mandados de busca e apreensão em 17 Estados e no Distrito Federal

Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal deflagra operação em 17 Estados e no Distrito Federal



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 30, a operação Não Seja um Laranja 2, com apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e bancos filiados, para desarticular esquemas criminosos voltados à prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em instituições bancárias do país. A operação conta ainda com o apoio da Interpol por meio do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção (IFCACC-Interpol). Na ação, estão sendo cumpridos 51 mandados de busca e apreensão em 17 Estados e no Distrito Federal, no contexto de investigações de pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários. A operação faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a PF e a Febraban. Vigente desde outubro de 2017, a parceria tem por objetivo combater fraudes bancárias eletrônicas. De acordo com a corporação, nos últimos anos, foi detectado um “aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais ‘emprestam’ suas contas bancárias, mediante pagamento. Este ‘lucro fácil’, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas popularmente como ‘laranjas'”, explica a PF por meio de nota.