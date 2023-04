PF deflagra décima fase da Operação Lesa Pátria e cumpre 16 mandados de prisão preventiva

Força-tarefa tem o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram as depredações e invasões aos prédios da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro

Sergio Lima / AFP Manifestantes invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023



Na manhã desta terça-feira, 18, A Polícia Federal (PF) deflagrou a décima fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e depredações contra os imóveis, móveis e objetos da Praça dos Três Poderes. De acordo com o comunicado da PF, ao todo são cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF nos Estados de: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal. “Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, afirma a PF.

A Operação Lesa Pátria segue em curso, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas. Também nesta terça, o STF iniciou o julgamento de 100 envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A votação sobre o recebimento das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra os acusados começou à meia-noite e vai até as 23h59 da próxima segunda-feira, dia 24. Na modalidade virtual, os ministros depositam os votos de forma eletrônica e não há deliberação presencial. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator das denúncias, já deu parecer favorável para tornar os acusados em réus no processo.