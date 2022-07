PF deflagra operação contra desvios de dinheiro público e fraude licitatória no Maranhão

Operação ‘Odoacro’ foi deflagrada nesta quarta-feira, 20, na capital São Luís e em outras quatro cidades maranhenses

Divulgação / Polícia Federal Agentes cumpriram 17 mandados, sendo um de prisão e 16 de busca e apreensão



A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação no Maranhão para desmontar uma associação criminosa que cometia desvios de recursos públicos, lavagem de dinheiro e fraudes licitatórias utilizando verbas da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). A “Operação Odoacro” foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 20, nas cidades de São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio Lopes e Barreirinhas.. As investigações apontam para a existência de um esquema de lavagem de dinheiro que era mantido com desvio de dinheiro público através de fraudes. O esquema havia sido descoberto pela Polícia Civil em uma operação de 2015 deflagrada na cidade de Dom Pedro. Ao todo, 80 agentes da PF cumpriram 1 mandado de prisão e 16 de busca e apreensão que foram expedidos pela 1ª Vara Federal de São Luís. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados podem responder por lavagem de capitais, associação criminosa e fraude à licitação e serem condenados a 16 anos de prisão.