Assaltos à mão armada assustam moradores do bairro dos Jardins, em São Paulo

Imagens de câmeras de seguranças registraram pelo menos três assaltos no Jardim Europa, que fica na região do bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo. Fortemente armados, os bandidos fazem carros de luxo pararem e cercam as vítimas, sem reação ate o fim da ação. Os casos ocorreram nas ruas Groelândia, Inglaterra e Polônia. Nem mesma a segurança privada foi capaz de coibir os atos. A reportagem da Jovem Pan conversou com um motorista de uma das famílias que mora na região. Ele não quis se identificar, mas falou que já foi vítima de um sequestro relâmpago. “Já fui assaltado duas vezes. Na segunda vez, ficou todo mundo amarrado. Eles não acharam dinheiro, mas fizeram a dona da casa fazer dois pix para eles”, conta.

Para o criminalista Emerson Tawil é preciso endurecer as leis contra as quadrilhas de assaltantes. “As pessoas que sofreram esse roubo, é importante que todas registrem boletins de ocorrência, porque a Polícia Militar destina suas viaturas, o policiamento preventivo é feito justamente baseado em estatísticas. Se todos os que sofreram o roubo não registrarem, a polícia não terá esse dado estatístico de que a região está tendo um acúmulo de assaltos recorrentes. E, por consequência, ela não vai disponibilizar policiamento para essa área”, explica.

José Vicente, especialista criminal, faz um alerta: “Nós temos um problema grave de impunidade de criminosos. Metade, praticamente, de criminosos que são presos são aqueles que já foram presos, processados, condenados e gozaram de algum benefício penal, estando por tanto respondendo o resto do processo ou da pena em liberdade. Lamentavelmente, esses condenados voltam numa frequência absurda ao crime”, opina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), houve redução de mais de 7% nos furtos em geral e mais de 26% nos furtos de veículos. A SSP ainda informou que o assalto que ocorreu na Rua Inglaterra foi registrado no 14º DP, em Pinheiros. A polícia civil analisa as imagens e investiga o caso para identificar os criminosos. Até o momento, segundo a SSP, não foram identificados registros de crimes nas outras ruas mencionadas.

