PF deflagra operação Toca da Onça e prende pedófilo em São Paulo

O suspeito de aproximadamente 40 anos, casado e sem filhos abusou de duas crianças de 3 e 5 anos

Divulgação/PF Polícia Federal contou com a ajuda da Interpol para prender suspeito de pedofilia em SP



A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (4), a Operação Toca da Onça, em mais um caso de Cooperação Policial Internacional para a repressão à pedofilia na internet e ao estupro de vulneráveis. Segundo informações obtidas pela sede da Interpol em Lyon, na França, um fórum da deepweb foi usado para a publicação de cenas de estupro de duas crianças que aparentemente estariam na Zona Leste da cidade de São Paulo. Utilizando técnicas de investigação cibernética, a PF identificou o responsável pelos estupros gravados e exibidos na web. Trata-se de um brasileiro de aproximadamente 40 anos, casado e sem filhos. Os atos ocorreram no início deste ano e as vítimas são duas crianças de 3 e 5 anos, ambos filhos de uma parente. O crime de publicação de imagens de pornografia infantil prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão. Já o estupro de vulneráveis prevê de 8 a 15 anos de prisão.

Com o aprofundamento das investigações verificou-se que o abusador aproveitava a convivência com as crianças para encontrar oportunidades para estuprá-las, filmá-las e divulgar os arquivos em fórum frequentado por pedófilos. Até o momento não há suspeita da participação da esposa do preso e nem da mãe das vítimas. A PF apura se as fotos eram comercializadas ou trocadas por cenas de outras vítimas.