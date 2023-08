PF destrói 230 mil pés de maconha em Pernambuco

Ação foi resultado de trabalho conjunto entre as polícias Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo

Polícia Federal/Divulgação Operação Polígono IV destrói 230 mil pés de maconha em Pernambuco



A Polícia Federal (PF) realizou, entre os dias 15 e 22 de agosto, a quarta fase da Operação Polígono, com o objetivo de erradicar o cultivo ilícito de entorpecentes em Salgueiro, conhecida por “polígono da maconha”, localizada no sertão pernambucano. Nesta fase da operação foram destruídos cerca de 230 mil pés de maconha e apreendidos 28 quilos da droga pronta para consumo. Ao todo, foram localizados 45 plantios e, aproximadamente, 5.300 mudas de maconha em ilhas do Rio São Francisco e outras regiões. Participaram da ação cerca de 90 agentes de segurança pública, entre policiais federais, civis, militares e bombeiros. As equipes precisaram trabalhar em incursões aéreas, terrestres e fluviais, com o emprego de uma aeronave do Grupamento Tático Aéreo, da Secretaria de Defesa Social do Pernambuco, de viaturas policiais e de botes infláveis. A estimativa é de que a operação evitou a produção de aproximadamente 77 toneladas da droga, caso os 230 mil pés de maconha fossem colhidos e colocados no mercado consumidor.