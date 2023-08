Coreia do Norte anuncia fracasso em lançamento de satélite de espionagem

Em maio, o país também tentou colocar em órbita seu ‘primeiro satélite de reconhecimento militar’, mas o foguete caiu no mar

KCNA via REUTERS Em maio a Coreia do Norte tentou um lançamento parecido



A Coreia do Norte anunciou, nesta quinta-feira (noite de quarta, 23, no Brasil), o lançamento frustrado de um satélite de espionagem, reportou a agência de informação estatal norte-coreana, três meses depois de Pyongyang também falhar em pôr em órbita um artefato similar. “Os voos do primeiro e do segundo estágios do foguete transcorreram normalmente, mas o lançamento fracassou devido a um erro (…) no terceiro estágio do voo”, reportou a agência KCNA, que mencionou um possível novo lançamento em outubro. Mais cedo, o estado-maior sul-coreano informou que o Exército japonês havia detectado o lançamento, pelo vizinho do Norte, de um “foguete espacial”, no primeiro dia de um período em que

Pyongyang prevê pôr em órbita um satélite de espionagem. Segundo a agência japonesa de notícias Kyodo, que citou fontes oficiais, o projétil sobrevoou o arquipélago japonês. Na terça-feira, a Coreia do Norte tinha informado a guarda-costeira japonesa que entre 24 e 31 de agosto lançaria um satélite de espionagem.

Seul disse que o lançamento seria um “ato ilegal” por violar as sanções da ONU, que proíbem Pyongyang de desenvolver mísseis balísticos, que compartilham tecnologia com os foguetes espaciais. A ação norte-coreana coincide com os exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, iniciados na segunda-feira, e que devem terminar em 31 de agosto. A Coreia do Norte já tinha tentado, em maio, colocar em órbita o que descreveu como seu primeiro satélite de reconhecimento militar, mas o foguete que o levava caiu no mar minutos após o lançamento.

*Com informações da AFP