PF diz que Bruno e Dom foram mortos com tiros na cabeça e no tórax

Análise divulgada neste sábado aponta que projéteis múltiplos, que causam uma série de perfurações, foram usados no assassinato

ALICE VERGUEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO Grupo fez protesto neste final de semana, em São Paulo, pedindo justiça pela dupla



A Polícia Federal (PF) concluiu a análise da causa da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Em nota divulgada neste sábado, 18, a PF informou que Bruno Pereira foi morto com dois tiros na região abdominal e torácica e um na cabeça. Dom Phillips levou um tiro no abdômen/tórax. A munição usada no assassinato foi típica de caça. Ela dispara projéteis múltiplos, chamados de balins. Assim, um único tiro pode causar uma série de perfurações provocadas por pequenas esferas de chumbo. Nos últimos dias, a PF já havia confirmado a identidade de Phillips e Pereira nos restos mortais enviados a Brasília para a perícia. Os corpos foram encontrados após a confissão do pescador Amarildo da Costa Pereira, conhecido como Pelado. Ele indicou à polícia o local onde os corpos foram enterrados. Até o momento, três pessoas estão presas por suspeita de participação no crime. O último a ser preso foi Jefferson da Silva Lima, que se entregou neste sábado na Delegacia de Polícia de Atalaia do Norte, região do Vale do Javari, oeste do Amazonas. Lima tinha mandado de prisão expedido pela Justiça do Amazonas e estava foragido. Além dele, estão presos por envolvimento na morte e na ocultação dos corpos os pescadores Amarildo e seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. Até o momento, apenas Amarildo confessou o crime. A PF divulgou neste domingo, 19, que cinco pessoas estão envolvidas no caso.

*Com informações da Agência Brasil