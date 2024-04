PF diz que mortos encontrados em barco à deriva no Pará são de origem africana

Segundo a Polícia Federal os corpos são de migrantes oriundos da região da Mauritânia e Mali; documentos e objetos encontrados com os mortos auxiliaram na determinação da origem de alguns deles

Divulgação/Polícia Federal Os trabalhos periciais conduzidos em colaboração com a Polícia Científica ainda vão concluir a causa e o tempo estimado dos óbitos



A Polícia Federal confirmou nesta terça-feira (16) que os corpos encontrados em um barco à deriva no Pará são de migrantes oriundos da região da Mauritânia, Mali e outras nações africanas ainda não identificadas. No último sábado (13), foram descobertos nove mortos, oito dentro da embarcação e um nono próximo a ela. Todos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Belém. Para identificar os corpos, foram seguidos protocolos de identificação de vítimas de desastres da Interpol (DVI). Documentos e objetos encontrados com os mortos auxiliaram na determinação da origem de alguns deles. Os trabalhos periciais, conduzidos em colaboração com a Polícia Científica, também investigarão a causa e o tempo estimado dos óbitos.

As atividades de identificação ocorreram após a operação de resgate, que contou com a participação da Polícia Federal, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Defesa Civil, Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, Defesa Civil do Pará, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito de Bragança e Prefeitura de Bragança.