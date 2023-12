PF e Ministério Público miram chefe de milícia na zona oeste do RJ

Grupo é chefiado por Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho; objetivo é identificar o esquema de cobranças ilegais e também investigar as contas correntes que se beneficiam dessas cobranças

Divulgação/Polícia Federal Operação, denominada Dinastia, teve início em agosto de 2022 e entrou na segunda fase



A PF (Polícia Federal) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) estão realizando uma nova operação nesta terça-feira, 19, contra uma milícia que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. Para isso, estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro. A operação, denominada Dinastia, teve início em agosto de 2022 e entrou na segunda fase. Além disso, a ação é um desdobramento da Operação Batismo, que mirou o núcleo político da organização na segunda-feira, 18. O objetivo é identificar o esquema de cobranças ilegais e também investigar as contas correntes que se beneficiam dessas cobranças. A milícia atua na zona oeste do Rio de Janeiro e é conhecida por impor sua autoridade através de ameaças e violência. O grupo é chefiado por Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho. A organização criminosa tem como prática a cobrança de taxas ilegais a grandes empresas e comerciantes locais, o que gera um grande prejuízo para a economia da região. “Durante as investigações foi possível identificar e individualizar os personagens que compõem toda a cadeia de ocultação dos valores provenientes da arrecadação espúria por parte dos paramilitares”, disse a PF.