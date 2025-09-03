PF e polícia da Irlanda deflagram operação contra tráfico internacional de mulheres

Foram identificadas cerca de 70 pessoas submetidas à exploração sexual; para ocultar e usufruir dos lucros ilegais, suspeitos teriam recorrido a esquemas de lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Cassandra, que tem como alvo uma organização criminosa transnacional suspeita de tráfico internacional de mulheres para exploração sexual, além de rufianismo, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e tributários. A ação ocorre em cooperação com a Europol e a Garda National Protective Services Bureau (Escritório Nacional de Serviços de Proteção da Polícia da Irlanda), que simultaneamente deflagrou a Operation Rhyolite para apurar os mesmos crimes naquele país.

Na Irlanda, já foram cumpridos mandados de prisão e busca em residências e estabelecimentos ligados ao grupo. No Brasil, 120 policiais federais e sete servidores da Receita cumprem 5 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão, além de 13 medidas restritivas de direitos determinadas pela Justiça Federal. As operações acontecem em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso.

Segundo as investigações, a organização criminosa atua desde 2017, mantendo rígido controle sobre as vítimas. Até o momento, foram identificadas cerca de 70 mulheres submetidas à exploração sexual. Para ocultar e usufruir dos lucros ilegais, os suspeitos teriam recorrido a esquemas de lavagem de dinheiro, fraudes documentais e outros crimes financeiros.

Os investigados podem responder por organização criminosa, tráfico internacional de pessoas, rufianismo, lavagem de dinheiro, falsidade documental, crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária.

Cidades onde há mandados

Em Santa Catarina, as ações se concentram em Florianópolis (sete buscas e uma prisão), São José (sete buscas e três prisões), Camboriú (uma busca e uma prisão), Biguaçu (duas buscas e uma prisão) e Palhoça (cinco buscas). Também há mandados em São Paulo (capital, Franca e Barueri), Rio de Janeiro (capital, incluindo uma prisão), Curitiba (PR), Cuiabá (MT) e Belo Horizonte (MG).

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA