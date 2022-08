PF e Receita realizam operação contra comercialização de cigarros eletrônicos

Alvos da operação, que conta com a participação de 25 agentes, são endereços comerciais e residenciais

Banco de Imagens/Pixabay Inquérito policial foi instaurado para apurar os responsáveis pela comercialização ostensiva de cigarros eletrônicos e acessórios



A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal realizam, nesta quinta-feira, 18, uma operação para cumprir três mandados de busca e apreensão e medidas cautelares contra a comercialização de cigarros eletrônicos em Recife. Os alvos são endereços comerciais e residenciais. Ao todo, 25 agentes da PF e da Receita participam da ação. Em abril, um inquérito policial foi instaurado para apurar os responsáveis pela comercialização ostensiva de cigarros eletrônicos e acessórios, tanto pela internet, quanto presencialmente, em bares e restaurantes da capital pernambucana. De acordo com a PF, “a investigação busca identificar outros envolvidos e confirmar o modus operandi dos grupos investigados, os quais adquirem os produtos proibidos no exterior (Paraguai, China etc), e comercializam por meio de vendedores ambulantes e em aplicativos de compra e venda pela internet”, disse em nota. Os suspeitos no caso vão responder pelo crime de contrabando. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.