PF faz operação contra fraudes bancárias que deram prejuízo de R$ 40 milhões à Caixa

Na ação, 15 policiais cumprem três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro

Polícia Federal/Operação Delivery Card Mandados acontecem nesta quarta-feira, 14, nas zonas Sul e Norte da capital fluminense



A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira, 14, a Operação Delivery Card, que investiga fraudes bancárias, que teriam dado prejuízo de R$ 40 milhões à Caixa Econômica Federal. Na ação, 15 policiais cumprem três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Após investigações, a polícia identificou uma organização criminosa que comprava passagens aéreas usando cartões clonados do banco. Depois disso, os bilhetes eram vendidos em uma rede social. O Grupo de Repressão a Crimes Contra a Caixa Econômica Federal (GCEF), criado recentemente pela PF, coordena a operação. O mandados são cumpridos em dois pontos, sendo na Zona Sul e Zona Norte da capital fluminense. A PF informou que os investigados podem responder por organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro. As penas podem somar mais de 26 anos de prisão. Um dos investigados – alvo de mandado de busca e apreensão – foi flagrado com droga e foi levado à Superintendência da PF no Rio. De acordo com a corporação, o nome da operação faz referência aos crimes de clonagem de cartões e de lavagem de dinheiro cometido por meio de empresas de delivery.