PF faz operação contra pedofilia em todos os estados e mira 16 suspeitos
Em paralelo, a operação integra um esforço internacional em outros 15 países, onde também são cumpridos mandados
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Jovem Pan
28/04/2026 08h59 - Atualizado em 28/04/2026 09h03
Foto: Polícia Federal
Ao todo, participam da ofensiva 503 policiais federais e 243 policiais civis de diferentes estados, incluindo Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
A Polícia Federal (PF) realiza, nesta terça-feira (28), uma operação nacional de combate ao abuso sexual infantil. A ação, chamada Operação Nacional Proteção Integral IV, cumpre 159 mandados de busca e apreensão em todos os estados e no Distrito Federal, além de 16 mandados de prisão preventiva.
O objetivo é identificar e prender suspeitos de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Ao todo, participam da ofensiva 503 policiais federais e 243 policiais civis de diferentes estados, incluindo Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.
A operação integra um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de menores.
A ação ocorre simultaneamente em 15 países, onde também são cumpridos mandados, entre eles Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.
Segundo a Polícia Federal, a iniciativa busca reforçar a cooperação entre forças de segurança no combate a esse tipo de crime, especialmente no contexto da campanha Maio Laranja, dedicada à prevenção e ao enfrentamento da exploração sexual infantojuvenil.
Ainda de acordo com a PF, em 2026 já foram cumpridos ao menos 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais por meio de grupos especializados de captura.
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