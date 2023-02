PF inicia operação para combater garimpo ilegal em terras Yanomami

Principal objetivo da ação é interromper o crime, destruindo o maquinário e outros meios utilizados no território, tendo como consequência a proteção dos povos indígenas

Divulgação/Polícia Federal PF deflagra operação para combater garimpo ilegal em terras Yanomami



A Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira, 10, ações de erradicação do garimpo ilegal em terras Yanomami, em Roraima. Nomeada Operação Libertação, a ação visa interrupção da logística do crime na localidade, com foco na inutilização da infraestrutura utilizada para a prática do garimpo ilegal, bem como a materialização das provas sobre a atividade criminosa. A força-tarefa conta com a participação também do Ibama, da Funai, Força Nacional e Ministério da Defesa. Na primeira fase da operação, a PF informa que atuará na interrupção do crime destruindo o maquinário e outros meios utilizados para o garimpo no território. O principal objetivo da operação é proteger a população Yanomami e erradicar o garimpo ilegal por completo da região.

*Texto em atualização