PF cumpre 21 mandados de busca em ação que apura atos antidemocráticos

Estadão Conteúdo Polícia Federal está nas ruas nesta terça-feira (16)



A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (16), 21 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. A ação faz parte de determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com aval da Procuradoria Geral da República.

As medidas tem o objetivo de instruir o Inquérito n.º 4.828/DF/STF que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento de grupos suspeitos da prática de atos contra a democracia.

Entre os alvos de hoje, estão o deputado Daniel Silveira (PSL/RJ) e Allan dos Santos, do blog Terça Livre. Ambos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

A operação da PF é uma continuação das ações deflagradas na segunda-feira, quando foram presas seis pessoas; entre elas, a ativista Sara Winter, do grupo autointitulado “300 do Brasil”.