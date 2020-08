PF faz operação contra tráfico internacional de drogas

Ao todo, 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão preventiva são cumpridos em 12 estados e no Distrito Federal

JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com a Polícia Federal de Pernambuco, uma ferraria e um jato devem ser apreendidos nesta terça durante a operação



A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira, 18, 82 mandados no Estado de São Paulo, sendo 22 de prisão e 60 de busca e apreensão em megaoperação contra o tráfico intencional de drogas. Os policiais investigam crimes como lavagem de dinheiro e buscam provas que confirmem o envio de drogas ao exterior, assim como o uso de helicópteros para o transporte de cocaína no Brasil. As investigações tiveram início em 2018 pela Polícia Federal de Pernambuco.

A operação conta com ações em outros estados brasileiros, sendo eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Ao todo, são cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão preventiva em 12 estados e no Distrito Federal. Cerca de 625 agentes participam das ações. De acordo com a Polícia Federal de Pernambuco, uma ferraria e um jato devem ser apreendidos nesta terça durante a operação.