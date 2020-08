PRF apreende quase R$1 milhão em carro de luxo na Dutra

O condutor, um homem de 47 anos, informou que fora contratado para transportar o dinheiro até um shopping em São Paulo

Divulgação/PRF A contagem revelou um total de 998 mil e 580 reais



A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase um milhão de reais em um veículo de luxo na Rodovia Presidente Dutra, no interior de São Paulo. A apreensão ocorreu na tarde deste domingo no quilômetro 103 da pista sentido São Paulo da rodovia, no município de Pindamonhangaba. Em patrulhamento, uma equipe da PRF avistou um Audi A8 preto, cujo motorista dirigia de forma imprudente, realizando ultrapassagens em alta velocidade pelo acostamento da via. Ele foi parado e forneceu informações desconexas sobre os motivos da viagem, o que levou os policiais a realizar um revista mais aprofundada no carro. Foi quando eles encontraram, no encosto do banco traseiro, um compartimento secreto com vários pacotes de cédulas de real.

A contagem revelou um total de 998 mil e 580 reais. O condutor, um homem de 47 anos, informou que fora contratado para transportar o dinheiro até um shopping em São Paulo. Ele disse que pegou o Audi na Rodoviária Novo Rio e que receberia a quantia de 2 mil reais pelo serviço. As buscas no interior do veículo também resultaram na localização de uma munição intacta de fuzil, calibre 7,62 mm. Com isso, o suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e autuado em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito. O dinheiro também foi apreendido, uma vez que o motorista não apresentou provas de procedência lícita.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore