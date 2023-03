PF prende casal russo procurado pela Interpol no Rio de Janeiro

Estrangeiros estavam foragidos da Justiça russa há mais de três anos por cometerem fraudes empresariais

Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal prende casal russo que estava foragido há mais de três anos



A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira, 7, um casal russo no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, ambos fazem parte da lista da Difusão Vermelha da Interpol e estavam foragidos da Justiça da Rússia há mais de três anos. Autoridades russas disseram que os presos são responsáveis por crimes de apropriação indébita em larga escala, mediante fraudes relacionadas com o descumprimento proposital de compromissos contratuais e obrigações na área empresarial. Caso sejam condenados pela Justiça da Rússia, os estrangeiros podem pegar pena de até 10 anos de prisão. A PF participou da ação por meio do Núcleo de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro. Além de efetuarem as duas prisões, os policiais também apreenderam cerca de 30 dispositivos eletrônicos, como celulares, notebooks e tablets, que foram encontrados na residência do casal. Segundo a Polícia Federal, os mandados de prisão preventiva para fins de extradição, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira, 3, após pedido formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, foram devidamente cumpridos. Agora, os estrangeiros serão encaminhados ao sistema prisional do Rio de Janeiro, onde permanecerão até a extradição definitiva para a Rússia.