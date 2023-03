PF prende em flagrante homem que pilotava helicóptero sem habilitação

Suspeito usava documento de outra pessoa no momento da prisão

Polícia Federal/Divulgação Helicóptero pousou no Aeroclube de Maceió



A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante, no final da tarde de terça-feira, 7, um homem que pilotava um helicóptero sem habilitação. A prisão ocorreu logo após ele pousar a aeronave no Aeroclube de Maceió, em Alagoas. De acordo com a corporação, o homem estava se passando por piloto habilitado para obter autorização de voo. Questionado sobre os fatos, ele disse que estava com sua habilitação vencida e que por isso estava usando a identificação de um piloto conhecido. O homem admitiu também que não possuía habilitação para pilotar aquele tipo de aeronave e que tinha apenas para modelos simples. Os policiais federais verificaram que o suspeito já foi preso, em dezembro de 2022, pela Polícia Federal em Ituiutaba, Minas Gerais, no triângulo mineiro, por pilotar aeronave com o prefixo adulterado. O piloto foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes de “falsidade ideológica” e de “atentado contra a segurança de transporte aéreo”. A pena destes crimes pode dar até 10 anos de reclusão. “Após a lavratura dos procedimentos de Polícia Judiciária, o preso foi submetido a exame de corpo delito e conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça”, informou em nota a PF.