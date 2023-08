Foragido da Interpol no Cazaquistão é capturado pela PF em Santa Catarina

Indivíduo teve a decretação de prisão expedida em abril deste ano por crime de estelionato

Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal prende homem que se encontra na Difusão Vermelha da Interpol



A PF (Polícia Federal) localizou e prendeu na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um homem da República do Cazaquistão, que se encontra na Difusão Vermelha da Interpol – lista com pessoas que possuem mandado de prisão em aberto. Ele é procurado pela Justiça do seu país de origem, onde teve a decretação de prisão expedida em abril deste ano por crime de estelionato. De acordo com a corporação, o mandado de prisão preventiva cumprido, para fins de extradição, foi expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a partir de pedido do Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, no Distrito Federal, com base nas informações da difusão vermelha incluída por autoridades da República do Cazaquistão. O preso foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Itajaí, onde permanecerá até a extradição definitiva ao país de origem.