Ladrões invadem casa em Pinheiros, amarram casal de idosos e levam joias, relógios e armas

Criminosos também ficaram com R$ 20 mil das vítimas, além de celulares e notebook; ninguém foi preso

Divulgação/pmesp PM de São Paulo investiga caso de assalto na Zona Oeste



Três assaltantes invadiram a casa de um casal de idosos de 79 e 80 anos no Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, na madrugada deste sábado, 12. Eles levaram R$ 20 mil das vítimas, além de joias, relógios, celulares, um notebook e duas pistolas registradas no nome do idoso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o casal de idosos e a neta dormiam quando foram surpreendidos pelos criminosos armados com um objeto semelhante a uma faca por volta das 2 horas da madrugada. Os suspeitos amarraram as mãos das vítimas e ficaram no imóvel por algumas horas, antes de fugirem. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem na casa, encontraram as vítimas. “Foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e o caso foi registrado como roubo a residência no 14° DP (Pinheiros)”, informou a secretaria. Ainda não há informações sobre a identidade do trio.

*Com informações do Estadão Conteúdo