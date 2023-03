PF prende homem que já foi considerado maior traficante do Brasil

Prisão ocorreu na residência do procurado, em Foz do Iguaçu, onde ele vivia com a família

Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal capturou foragido da Justiça brasileira



A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta sexta-feira, 10, um foragido da Justiça que já foi considerado o maior traficante do Brasil. O procurado tinha três mandados de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas. Após a realização de diligências e cruzamento de informações, os policiais identificaram uma residência em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o procurado estaria vivendo com a família. Na manhã desta sexta, a polícia abordou o homem quando saia da casa. No momento de se identificar, o foragido utilizou um documento falso. Contudo, o procurado, que já havia sido preso em Foz do Iguaçu, em 2012, foi reconhecido pelos policiais que deram voz de prisão em flagrante. De acordo com a PF, com condenações por tráfico internacional de drogas, o foragido já foi considerado como um dos maiores traficantes do país, responsável pela distribuição de drogas em todo o território nacional e com ligações com os principais chefes das maiores facções criminosas do país. O indivíduo possui três mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.