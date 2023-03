Unicorn Hunters #08 – Empresa lança solução tecnológica para alergia alimentar

Neste episódio de Unicorn Hunters, empreendedores apresentam produto capaz de proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas que possuem restrições alimentares devido alergias

Reprodução/Jovem Pan News Intrommune é uma empresa criada por Michael Nelson e Bill Reisacher, que visa combater alergias alimentares com uma abordagem única



Estima-se que 40% da população mundial sofra com algum tipo de alergia. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde (OMS) tem dados de que aproximadamente 200 a 250 milhões de pessoas no mundo apresentam alergia alimentar. Problema de saúde comum, mas sem cura ou controle. Pelo menos por ora. A Intrommune Therapeutics é uma empresa fundada por Michael Nelson e Bill Reisacher dedicada a combater o medo de quem possui alergia alimentar com uma abordagem única, capaz de impactar positivamente milhões de vidas e transformar a empresa em um grande unicórnio atuante no mercado de saúde preventiva. “Nosso produto é um creme dental muito especial, que comporta as proteínas dos alimentos ao sistema imunológico, sem que seja necessário engoli-las. A ciência mostra que, ao fazer essa exposição regularmente, a pessoa pode se tornar menos alérgica, já que a parte interna da boca ensina o corpo que aquele alimento é seguro”, explicou Bill Reisacher, consultor científico sênior e alérgico a amendoim.

Bill descobriu a intolerância com sete anos e como a maioria das pessoas: a péssima experiência ao comer. “Senti minha língua inchando na boca, então percebi que não conseguia respirar mais. Eu sobrevivi, mas nem sempre é assim. Dei sorte e tive uma segunda chance. Exposições acidentais são comuns e muito perigosas. Sou otorrinolaringologista. E trato inúmeros casos. Mas, para toda família que cuida e protege uma pessoa assim, cada refeição, evento ou festa de família, é uma fonte de medo e ansiedade. Queremos acabar com esse medo”, concluiu. O Unicorn Hunters foi a grande oportunidade para impulsionar a ambição dos colegas de mostrar a Intrommune como um possível unicórnio e captar US$ 20 milhões para investir nos processos necessários, até que o produto seja aprovado pelas agências fiscalizadoras e regulatórias dos Estados Unidos e, enfim, ser comercializado.

“É uma grande alegria anunciar que a FDA (Federal Drug Administration – agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos) aceitou nossa inscrição para nosso novo medicamento em investigação, e recentemente começamos a inscrever pacientes em nosso estudo clínico Fase 1. Potencial total de mercado para esse produto se aproxima de US$ 7 bilhões por ano, apenas nos EUA. Na Europa, o número de alérgicos é maior. Temos 35 patentes no mínimo para as quais temos direitos exclusivos globais”, disse Michael Nelson, CEO da Intrommune Therapeutics na apresentação. A proposta foi analisada com entusiasmo pelo Círculo do Dinheiro, principalmente pelo consultor de negócios Moe Vela, alérgico a glúten, soja e amendoim. “Eu vivo todos os dias com medo de comer algo e atacar minha alergia”, apontou Vela. Ao total, Michael e Bill receberam três sinalizações positivas de imediato dos hábeis investidores, enquanto os demais preferiram estudar sobre o assunto antes de investir.

