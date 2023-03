PF prende mexicano com droga escondida em cadeira de rodas elétrica

Corporação apreendeu aproximadamente 15 quilos de substância à base de cocaína

Polícia Federal/Divulgação Homem escondia droga dentro de cadeira de rodas elétrica



A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta semana, um homem, de origem mexicana, que escondia droga em uma cadeira de rodas. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no Amazonas. Durante fiscalização, a corporação apreendeu aproximadamente 15 quilos de substância à base de cocaína. De acordo com a PF, a droga foi localizada escondida dentro do revestimento do assento de uma cadeira de rodas elétrica. O mexicano foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga. Um inquérito policial foi instaurado para verificação da procedência da droga. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista que pode chegar a 15 anos de reclusão, além de multa. Nesta quarta-feira, 22, a PF deflagrou a Operação Carta Marcada, com objetivo de combater o tráfico interestadual de drogas sintéticas. As investigações apontam que um grupo criminoso anunciava drogas sintéticas pela internet e encaminhava dentro de correspondências remetidas por meio dos Correios. A apuração indicou que essas remessas foram encaminhadas de Goiânia para cidades localizadas no interior de Goiás, bem como nos Estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Tocantins. A droga sintética comercializada chama-se “25E-NBOH” e possui estrutura molecular e efeitos similares aos de outras drogas já conhecidas e proibidas, como os alucinógenos LSD e NBOMe, também conhecido como N-bomb ou Smiles.