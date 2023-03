Marília diz que perdoa Fred Nicácio, que rebate: ‘Não estou te pedindo desculpa’

Primeira eliminada do ‘BBB 23’ relembrou situações, mas o médico disse que não sabia do que se tratava

Reprodução/Globo Marília tentou lavar roupa suja com Fred Nicácio, mas brother disse que não sabia do que ela estava falando



Desde que os participantes eliminados do “BBB 23” foram novamente confinados para a repescagem, um clima de tensão se instalou no grupo, isso porque alguns brothers sentem que possuem assuntos mal resolvidos. É o caso de Marília, que foi surpreendida com a reação de Fred Nicácio ao tentar lavar roupa suja. Durante uma conversa com o médico, a sister relembrou um momento em que eles fizeram uma prova juntos e Fred falou que ela, diferente dele, tinha um corpo frágil. “Eu me senti diminuída como mulher. Aquilo me doeu, fiquei triste. Quando eu saí, fui ver o vídeo para ver se era real, se era aquilo mesmo, e foi. Eu te perdoo por isso, não te desejo mal por isso. Fiquei triste, fiquei magoada com o que eu vi…”, dizia a primeira eliminada do “BBB 23” quando foi interrompida pelo médico. “Não estou te pedindo desculpa, Marília. Não sei do que você está falando”, disparou o brother. A sister, pega de surpresa com a resposta de Fred, declarou: “Mas eu estou dizendo a você que eu te perdoo mesmo diante de tudo”. O sétimo eliminado do jogo bateu na tecla de que não sabia do que a sister estava falando e ela disse que era por isso que estava relembrando os fatos. O público notou que durante a conversa com Marília, o médico ficou com os dedos cruzados. Eles entraram juntos no “BBB 23” e protagonizaram alguns memes juntos, sendo o principal deles quando Fred disse a Marília que ela tem sangue de Maria Bonita.

"Eu te perdoo." (Marilia)

"Eu não tô te pedindo desculpa por nada. Eu não sei do que você tá falando" (Fred Nicácio)

#BBB23 pic.twitter.com/dCHSszbGJh — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 22, 2023