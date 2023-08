PF prende piloto de avião apreendido pela Força Aérea com 500 kg de cocaína

Prisão foi feita na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo; aeronave foi interceptada em julho, mas o condutor conseguiu fugir pela mata

Divulgação Aeronave foi interceptada e apreendida pela FAB em julho deste ano



A Polícia Federal (PF) prendeu o piloto de uma aeronave que estava carregada com 500 kg de cocaína. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira, 18, na cidade de Araraquara, no interior do Estado de São Paulo, no âmbito da Operação Tucano, que combate o tráfico internacional de drogas. A aeronave havia sido interceptada e apreendida pela Força Aérea Brasileira (FAB) no dia 26 de julho no município de Dobrada, também em São Paulo. Além do piloto, um outro homem também foi preso durante a ação da PF. Depois de pousar, o piloto abandonou a aeronave e fugiu pela mata. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Com os detidos, foram apreendidos celulares, dispositivos eletrônicos e documentos que estariam ligados ao crime. Em nota, a PF informou que continuará atuando para identificar outros envolvidos na organização. Caso condenados por tráfico internacional de drogas, os suspeitos podem pegar até 25 anos de prisão, pena máxima para o crime.