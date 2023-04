‘Eles vão me prender, não posso acreditar que isso está acontecendo’, diz Trump antes da audiência

Republicano se apresentou à justiça nesta terça-feira, 4, onde vai ouvir as acusações sobre o suposto suborno de uma atriz pornô

Ed JONES / AFP Trumpé acusado de ter subornado uma atriz pornô



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se apresentou à justiça nesta terça-feira, 4, usou as redes sociais para se manifestar sobre a situação momentos antes de chegar ao tribunal criminal de Nova York. “Indo para o sul de Mahattan, o tribunal. Parece tão SURREAL — WOW, eles vão me prender. Não posso acreditar que isso está acontecendo na America. MAGA!”, escreveu na rede social Truth. MAGA significa Make America Great Again – Torne a América Grande Novamente. Trump esta sendo acusado de suborno de US$ 130 mil (cerca de R$ 660 mil nos valores atuais) a Stormy Daniels. Sua apresentação está prevista para acontecer às 14h15 (15h15 no horário de Brasília). A quantia paga a atriz não foi incluída nas contas de campanha do candidato republicano, o que violaria as leis eleitorais estaduais, mas foi registrada como “honorários advocatícios” nas despesas de sua empresa, com sede em Nova York. O republicano chegou ao tribunal às 14h25, horário de Brasília, e se encaminhou para o interinou para ter suas digitais tomadas e se apresentar à justiça, onde irá ouvir todas as acusações sobre ele. Cerca de 36 mil agentes estarão prontos para serem mobilizados, informou a NBC News, citando fontes oficiais. Conforme informado por se advogado, Trump vai se declarar inocente das acusações. Essa é a primeira vez na história dos EUA que um presidente norte-americano depõe em um tribunal na condição de réu.