Deboche a professores e vídeo com gato: MC Pipokinha tem shows cancelados após polêmicas

Spotted Fest disse que não vai compactuar e financiar quem ‘se utiliza de personagens para exceder os limites do bom senso’ e a PUTZ! Club enfatizou que não apoia as recentes atitudes de funkeira

Reprodução/Instagram/pihrainha MC Pipokinha teve dois shows cancelados após críticas nas redes sociais



A cantora MC Pipokinha já teve dois shows cancelados após ter atitudes polêmicas que viralizaram nas redes sociais. O primeiro festival a se manifestar foi o Spotted Fest que, em nota, explicou que convidou a funkeira para fazer um show considerando o engajamento e os memes que ela gerou no ano passado. No entanto, as recentes atitudes da artista incomodaram a organização do evento. “Das últimas semanas para cá, diversas declarações controversas mudaram nossa visão sobre a cantora e no dia 06/03 tomamos ciência de suas novas declarações com comportamento desnecessário de ataque a professores. Nosso festival nasceu em um ambiente acadêmico”, diz um trecho do comunicado divulgado na quinta-feira, 9. “Compactuar e financiar pessoas que se utilizam de personagens para exceder os limites do bom senso não fazem parte da resenha e é por isso que a atração MC Pipokinha não fará mais parte do line-up do nosso evento. Novos nomes virão.”

A PUTZ! Club comunicou nesta sexta-feira, 10, que também cancelou o show de Pipokinha. “No ano passado, nós acompanhamos o engajamento da MC Pipokinha, num ambiente descontraído e seguido de memes, além da onda de pedidos para um show da mesma em nossa casa. Diante disso, anunciamos a atração em janeiro de 2023. Temos acompanhado nos últimos dias as situações que se cercam em volta da supracitada, e elucidamos que não compactuamos em nada ao que vem sendo veiculado. Por fim, em respeito ao nosso público que nos acompanha em mais de 17 anos de eventos, e mesmo sem acordo com os empresários, anunciamos o cancelamento do Rolê Absurdo que seria realizado no dia 24 de março na PUTZ! Club”, informou a nota. Uma nova atração será anunciada em breve.

Polêmica atrás de polêmica

Nas últimas semanas, o nome de Pipokinha esteve várias vezes nos assuntos mais comentados do Twitter e uma das principais polêmicas envolvendo a cantora está relacionada aos comentários que ela fez sobre os professores. Ao aconselhar um fã a não discutir na escola com a professora por causa dela, a cantora declarou: “Tadinha dela, já é professora. [Para] ser professora, tem que amar muito a profissão, porque para ouvir desaforo dos filhos dos outros… tem que ter nada para fazer em casa mesmo. E ainda receber o que um professor recebe, que é quase nada. Professor é humilhado para caralh* só de ser um professor”. A funkeira então debochou: “Deixa ela, meu baile está R$ 70 mil. Trinta minutinhos em cima do palco e eu ganho R$ 70 mil, ela não ganha nem R$ 5 mil”.

Pipokinha também foi alvo de críticas após viralizar um vídeo em que um gato aparece lambendo o seu seio. Ela foi acusada de erotizar a situação, pois teria postado a gravação no Privacy, uma plataforma que, assim como o OnlyFans, é possível divulgar conteúdos eróticos e, para ter acesso, os seguidores precisam pagar um valor mensal. Outro momento que repercutiu negativamente nas redes sociais foi quando a funkeira recebeu sexo oral de outra mulher em cima do palco durante um show. No polêmico vídeo, é possível ver a fã da cantora tirando a roupa e, ao ficar totalmente nua, ela pratica o ato sexual na cantora. Pipokinha também polemizou ao se revoltar em um hotel por chegar no quarto e encontrar sua cama bagunçada e toalhas molhadas no banheiro. “Estou pagando para que esse caralh*?”, disparou a artista.

🚨 Mc Pipokinha entra em mais uma polêmica ao debochar da profissão e do salário dos professores: “Tadinha dela, já é professora… meu baile tá R$70 mil em 30 minutos de palco, ela não ganha nem R$5 mil. pic.twitter.com/KDjlZ4ezO5 — POPTime (@siteptbr) March 7, 2023