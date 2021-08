PF realiza operação para apurar crimes de corrupção e associação criminosa na OAB-SP

Ação investiga suposto esquema de cobrança de propina para encerrar processos em tramitação no Tribunal de Ética da Ordem; OAB-SP diz que iniciou apuração interna

Agência Brasil/Arquivo PF realizou operação para apurar supostos crimes na OAB-SP



A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 16, a Operação Atêlie, para apurar crimes de corrupção, associação criminosa, tráfico de influência e advocacia administrativa na Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP). Os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Santana de Parnaíba e Jundiaí. Duas pessoas foram afastadas cautelarmente de suas funções. A ação é um desdobramento da Operação Biltre, deflagrada em novembro de 2020, e apura um esquema de cobrança de propina para encerrar processos disciplinares em tramitação no Tribunal de Ética da Ordem. Segundo a PF, as investigações tiveram início em setembro do ano passado, após a denúncia de um advogado, que informou ter sido vítima de um grupo composto por um empresário e dois advogados, um deles membro do Conselho Seccional da OAB-SP.

A corporação afirmou ainda que há indícios da existência de outros casos além do denunciado e suspeita da participação do Conselheiro Federal da OAB no esquema. Em nota, a OAB-SP e o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) informaram que nenhum conselheiro ou integrante da gestão atual são alvo da operação. “Desde o início das investigações a OAB SP vem contribuindo com as autoridades competentes e iniciou apuração interna dos fatos. Todos os procedimentos internos permanecem hígidos, sendo que aguardamos as conclusões das investigações policiais para que a sindicância interna, em curso, seja complementada e finalizada”, diz o comunicado.