PF resgata mais duas vítimas levadas para prostituição em garimpo na terra indígena Yanomami

A Polícia Federal (PF) resgatou, no último fim de semana, mais duas vítimas levadas para se prostituir em um garimpo na terra indígena Yanomami, em Roraima. Durante a operação “Libertação”, a corporação localizou uma adolescente, de 17 anos, e uma jovem, de 20 anos, próximo à base na região do Walopali. À PF, as vítimas relataram que estavam na região de garimpo ilegal desde o final de janeiro, sem conseguir retornar para Boa Vista, após receberem uma proposta por meio de redes sociais. De acordo com a polícia, ao chegar no garimpo, elas “descobriram que já estariam devendo 10 gramas de ouro para a organização, preço cobrado pela passagem. A dívida aumentava a cada dia com a cobrança da hospedagem, alimentação, produtos de higiene e mesmo os preservativos utilizados nos programas, de forma que as jovens eram obrigadas a se prostituir para tentar pagar o grupo envolvido com o esquema”, informou em nota. As jovens disseram que foram ameaçadas após falar com à recrutadora que gostariam de desistir da proposta. Inclusive, mesmo quando dois garimpeiros quitaram a dívida das jovens, a proprietária do “cabaré” tentou mantê-las no local e reteve bens pessoais delas. Elas apenas conseguiram voltar pra Boa Vista depois que terceiros custearam o transporte, além de pagarem a dívida que tinham com o grupo criminoso. Há cinco dias, uma adolescente, de 15 anos, também foi resgatada pela polícia na mesma região. A PF orientou para que pessoas que têm informações sobre situações semelhantes e até mesmo vítimas podem entrar em contato com a corporação em Roraima por meio do WhatsApp (95) 98126-6419. Em relação ao caso deste fim de semana, a adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar. A polícia segue com as investigações e acompanhamento do caso.