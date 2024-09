PF vai apurar incêndio no Parque Nacional de Brasília

A situação em Brasília está crítica, com muita fumaça e fuligem, inclusive no Palácio do Planalto, que fica a cerca de 10 km do parque

Ricardo Stuckert/PR No último domingo (15), 35 brigadistas atuaram para conter as chamas, e equipes da Chapada dos Veadeiros foram deslocadas para ajudar no combate ao fogo na capital



A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio no Parque Nacional de Brasília, que já consumiu 1.200 hectares, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O presidente do ICMBio afirmou que há fortes indícios de que o fogo foi provocado intencionalmente. O Parque Nacional de Brasília possui 30 mil hectares, dos quais 1.200 foram totalmente queimados no último fim de semana. O presidente Lula sobrevoou a região e informou que, além deste inquérito, há outros 52 inquéritos da Polícia Federal investigando incêndios no Cerrado, na Amazônia e no Pantanal.

A situação em Brasília está crítica, com muita fumaça e fuligem, inclusive no Palácio do Planalto, que fica a cerca de 10 km do parque. A umidade relativa do ar está extremamente baixa, chegando a 7% na semana passada e 10% no fim de semana. A cidade enfrenta 145 dias sem chuva, o que agrava a situação. O Ministério da Saúde alertou que medidas adicionais devem ser tomadas para proteger a população. Uma reunião no Palácio do Planalto, com a participação de lideranças do Congresso Nacional, discutirá as prioridades da semana, com foco nas queimadas.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que todos os recursos necessários para combater os incêndios sejam investidos, mesmo fora da meta fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e talvez a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, devem participar do encontro. O governo do Distrito Federal também está investigando o incêndio criminoso no Parque Nacional de Brasília e outras regiões da cidade.

No último domingo (15), 35 brigadistas atuaram para conter as chamas, e equipes da Chapada dos Veadeiros foram deslocadas para ajudar no combate ao fogo na capital. A mobilização de recursos e pessoal é essencial para controlar a situação e evitar que mais áreas sejam devastadas. A colaboração entre diferentes esferas do governo e a sociedade civil é crucial para enfrentar essa crise ambiental e proteger o patrimônio natural do país.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin

Reportagem produzida com auxílio de IA