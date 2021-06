Pfizer entrega remessa com 936 doses da vacina ao Brasil

Terceiro lote da farmacêutica chegou ao país neste domingo, totalizando 2,4 milhões de doses

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 Pfizer entregou 2,4 milhões de doses ao Brasil nesta semana



A Pfizer entregou uma remessa com 936 mil doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil neste domingo, 27. O avião saiu de Miami e desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Esse é o terceiro lote entregue pela farmacêutica nesta semana, totalizando 2,4 milhões de doses do imunizante. A Pfizer enviou 528 mil doses na terça-feira e outras 936 mil na quinta. Os envios fazem parte do acordo entre a farmacêutica e o Ministério da Saúde, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até setembro. Segundo a pasta, outras 100 milhões estão previstas para chegar no fim do ano, fruto de uma segunda negociação. Neste sábado, o Ministério da Saúde também recebeu uma remessa de 942 mil vacinas da Janssen, totalizando três milhões de doses doadas pelos Estados Unidos.