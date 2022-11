MP de São Paulo cria núcleo para investigar bloqueios em estradas do país

Procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubbo, instalou força-tarefa que irá apurar circunstâncias das paralisações; caminhoneiros protestam contra a vitória de Lula

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros protestam em rodovias do país após vitória de Lula sobre Bolsonaro nas eleições 2022



O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, criou nesta segunda-feira, 31, uma “força-tarefa” para investigar as circunstâncias dos bloqueios nas vias de pelo menos 16 Estados do país. Após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições 2022, caminhoneiros realizam protestos desde a manhã desta segunda em estradas. Para tal investigação, o procurador-geral constituiu um Núcleo de Atuação Integrada composto por membros da Promotoria de Justiça da Habitação e do Urbanismo da Capital e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Na resolução 1.544/2022, por meio da qual formalizou a instalação da força-tarefa, Mario Sarrubbo argumentou que “é atribuição do Ministério Público (MP) promover a defesa da ordem jurídica e do regime democrático, considerando que a paralisação ofende os direitos fundamentais à locomoção e à circulação, garantidos no artigo 5º, inciso XV, da Constituição, de pessoas, mercadorias e bens, indispensáveis à ordem, à economia e à segurança”, diz a nota. A Procuradoria-Geral de Justiça esclareceu que está em contato permanente com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e com o comando-geral da Polícia Militar (PM).