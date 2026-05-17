Prédio desaba, e três pessoas morrem em Salvador

Os três mortos no incidente trabalhavam em uma obra no prédio, segundo a imprensa local

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O desabamento de um prédio de quatro pavimentos em Salvador, ocorrido na tarde de sábado (16), deixou três mortos e três feridos resgatados com vida. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) concluiu as buscas na madrugada de domingo (17), com a retirada do último corpo dos escombros.

Os três mortos no incidente trabalhavam em uma obra no prédio, segundo a imprensa local.

Cerca de 30 militares atuaram na operação, que contou com o apoio de um cão farejador e equipamentos para remoção de entulhos. “Essa foi uma operação de muita complexidade. O colapso de um prédio de quatro pavimentos gera muitos escombros. As buscas foram feitas de forma ordenada, esquadrinhando as áreas”, destacou o comandante-geral do CBMBA, coronel BM Aloisio Fernandes.

Além dos bombeiros, participaram da ocorrência equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil de Salvador (Codesal) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente também provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica na região. Segundo a Neoenergia Coelba, dois postes da rede foram atingidos, afetando 51 unidades consumidoras. A companhia informou que só poderá recompor o serviço após liberação da área pelos bombeiros e pela Codesal.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) seguem no local realizando perícias. O trabalho, iniciado ainda no sábado pela Coordenação de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (ICAP) com o uso de drone termal, foi reforçado neste domingo com peritos das coordenações de Engenharia Legal e de Topografia e Modelagem. Os técnicos fazem levantamentos de medidas, análises estruturais e estudos da dinâmica do desabamento para identificar as causas do colapso.

“Desde o primeiro momento, nossas equipes foram mobilizadas para atuar com precisão diante da complexidade da ocorrência. O trabalho pericial é essencial para esclarecer as circunstâncias do desabamento, contribuindo com as investigações e oferecendo respostas à sociedade”, afirmou o diretor-geral do DPT, Osvaldo Silva.

O laudo pericial será fundamental para subsidiar as investigações conduzidas pela Polícia Civil.

*com informações do Estadão Conteúdo

*texto produzido com auxílio de IA