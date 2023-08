Piloto passa mal durante voo e morre após pouso de emergência no Panamá

Aeronave decolou em Miami e tinha como destino a cidade de Santiago, no Chile; condutor recebeu atendimento em solo, mas não resistiu

Divulgação Em nota, a Latam lamentou a morte do piloto, que tinha 25 anos de experiência



Um piloto morreu após passar mal durante um voo entre Miami, nos Estados Unidos, e Santiago, no Chile. A informação foi confirmada pela Latam, responsável por operar o voo LA505, que decolou na segunda-feira, 14. Segundo a companhia aérea, o piloto era um dos três membros da equipe técnica do voo e todos os protocolos foram seguidos para tentar salvar a vida do condutor. O voo teve sua rota alterada e fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional do Panamá. Em solo, o piloto recebeu atendimento médico, mas não resistiu. O profissional tinha 25 anos de experiência. Segundo a companhia, todos os passageiros foram embarcados com destino a Santiago. Em nota, a Latam também lamentou o ocorrido. “Estamos profundamente comovidos com o ocorrido e apresentamos as nossas mais sinceras condolências à família de nosso colaborador”, escreveu a companhia.