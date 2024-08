Pilotos de avião avistaram 80 óvnis no Brasil em 2023, indica relatório da FAB

Força Área Brasileira disponibilizou relatos sobre os casos no país para acesso público no site do Arquivo Nacional

Divulgação/Azul Entre formatos vistos estão caneta, charuto e estrelas



Durante um voo da companhia Azul com destino a Belém, os pilotos relataram a observação de duas luzes brancas que se moviam rapidamente em um padrão de zigue-zague. Esse avistamento ocorreu desde a decolagem em Ourilândia do Norte, no Pará, até a aterrissagem em Belém, no dia 13 de janeiro de 2023. Esse incidente é um dos cerca de 80 objetos voadores não identificados (óvnis) que foram reportados à Aeronáutica ao longo do ano passado, conforme documentos da Força Aérea Brasileira (FAB) disponibilizados ao Arquivo Nacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora o número de relatos tenha diminuído em relação aos 44 registrados em 2022, ele é superior aos nove avistamentos de 2021. Os casos foram encaminhados ao Cindacta, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Os fenômenos foram observados em diversas partes do Brasil, com uma concentração maior na região Sul do Brasil.

As descrições dos avistamentos variam bastante, incluindo diferentes formas, cores e intensidades de luz. Entre os relatos, há menções a objetos com formato de charuto e luzes que mudavam de cor. Alguns pilotos afirmaram ter capturado imagens dos óvnis, mas essas gravações não foram localizadas nos documentos que foram disponibilizados. A FAB esclareceu que não realiza investigações sobre esses fenômenos, limitando-se a catalogar as informações e encaminhá-las ao Arquivo Nacional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile