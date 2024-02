Pilotos de Boeing da Latam declaram ‘Mayday’ após decolar do Brasil e fazem pouso de emergência

Boeing 787 da companhia aérea voava com destino a Joanesburgo, capital da África do Sul; companhia aérea alega retorno por ‘questões técnicas’

Um Boeing 787 da companhia aérea Latam, que voava com destino à África, precisou retornar ao aeroporto de Guarulhos após os pilotos declararem “Mayday“, que é o termo-código para emergência. O episódio aconteceu durante o voo LA8058, que decolou pouco depois das 18h da quinta-feira, 22, com destino a Joanesburgo, capital da África do Sul. A aeronave pediu autorização da torre de comando para pouso cerca de seis minutos após a decolagem. Em seguida, após a confirmação, o piloto declarou “Mayday Mayday” e pousou. “LA8058 tem condições de taxiar para librar a pista?”, questiona uma operadora, que recebeu a confirmação do piloto, que manobrou a aeronave. Na sequência, o piloto do voo indagou se era possível visualizar alguma fumaça do avião, contudo, não havia sinais de fumaça. “Nenhum sinal de fumaça, mas os bombeiros estão atrás de você”.

Em nota, a Latam informou que o voo LA8058 “precisou retornar ao aeroporto de origem devido a questões técnicas”. “A aeronave foi substituída e os passageiros acomodados em novo voo, que decolou no mesmo dia às 22h (hora local). A LATAM lamenta os transtornos causados e prestou a assistência necessária aos passageiros. A companhia adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”, diz comunicado, enviado ao site da Jovem Pan.