Caixa Econômica Federal abre concursos com mais de 4 mil vagas em todo o Brasil

Salários iniciais variam entre R$ 3.762 e R$ 14.915 para os cargos de técnico bancário, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho; incrições estão disponíveis até 25 de março

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de dois editais para concurso público em todo o país



A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de dois editais para concurso público em todo o país, oferecendo um total de 4.050 vagas para diversas áreas. As inscrições estarão disponíveis a partir de 29 de fevereiro até 25 de março. Os salários iniciais variam entre R$ 3.762 e R$ 14.915. Os candidatos serão submetidos a provas objetivas abrangendo conhecimentos básicos e específicos, seguidas de uma prova de redação ou dissertativa, conforme o nível de escolaridade exigido. Além disso, para os cargos de nível superior, haverá avaliação de títulos.

Para os cargos de nível médio, estão disponíveis 2.000 vagas para técnico bancário e 2.000 vagas para técnico bancário na área de Tecnologia da Informação, com salário inicial de R$ 3.762. Já para os cargos de nível superior, estão abertas 28 vagas para médico do trabalho e 22 vagas para engenheiro de segurança do trabalho, com salários iniciais de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso. As taxas de inscrição variam de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 65 para cargos de nível superior. Os candidatos que desejam solicitar isenção da taxa de inscrição têm até o dia 7 de março para fazê-lo. Além dos salários atrativos, os aprovados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-creche/auxílio-babá, assistência à saúde e previdência complementar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA