Pista da Via Dutra é liberada nos dois sentidos após interdição

Trecho na Serra das Araras foi interditado após quedas de barreiras na região

Reprodução/Twitter @MauroLucioCunh1 Quedas de barreiras ocorreram na altura da cidade de Piraí



A pista da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) está liberada nos dois sentidos (Rio de Janeiro e São Paulo). Na manhã desta sexta-feira, 10, trecho Serra das Araras foi interditado após quedas de barreiras na região. A informação foi foi confirmada pela CCR RioSP, que administra a rodovia. “Não existe mais pistas interditadas nos dois sentidos”, informou a concessionária. Segundo a concessionária, a interdição aconteceu tanto no sentido Rio de Janeiro, no km 243, e no sentido São Paulo, no km 225. A queda das barreiras na altura da cidade de Piraí foi causada pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. A pista chegou a ser liberada no início da tarde desta sexta-feira no sentido RJ e uma outra faixa estava liberada sentido SP, formando um grande congestionamento.