Via Dutra é totalmente interditada na altura da Serra das Araras devido a queda de barreiras

O trecho Serra das Araras, da Via Dutra, foi interditada na madrugada desta sexta-feira, 10, após quedas de barreiras na região. A informação foi divulgada pela CCR RioSP, que administra a BR-116. Segundo a concessionária, a interdição aconteceu tanto no sentido Rio de Janeiro, no km 243, e no sentido São Paulo, no km 225. A queda das barreiras na altura da cidade de Piraí foi causada pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Até o momento, não há previsão para reabertura da via. Não foi informado se houve feridos ou danos materiais aos veículos que passavam pela região. A CCR RioSP orienta que os motoristas evitem trafegar pela rodovia no momento e que parem em postos de serviço ou em cidades próximas em caso de emergência.