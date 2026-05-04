Pistola fabricada na Segunda Guerra é apreendida pela PM no Rio

  04/05/2026 09h49 - Atualizado em 04/05/2026 09h58
Uma arma alemã fabricada em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, foi apreendida pela Polícia Militar do Rio em Andaraí, zona norte da capital.

Segundo a PM-RJ, a pistola, modelo Luger Parabellum (Po8), estava com um homem que caminhava na região. Ao perceber a presença dos policiais, que faziam patrulhamento no local, o suspeito fugiu e deixou a arma cair.

A ocorrência foi registrada na 20ª DP.

